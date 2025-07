Rekordmonat bei BYD! Aber das Wachstum kostet Milliarden

Auch Chinas Regulierungsbehörden kritisierten den aggressiven Preiswettbewerb in der Branche. Die Regierung forderte die Autohersteller auf, sich künftig selbst zu regulieren. BYD reagierte und nahm einige Rabatte wieder zurück. Zudem unterzeichnete der Konzern eine Branchenvereinbarung, in der sich mehrere Hersteller verpflichten, Zulieferer innerhalb von 60 Tagen zu bezahlen. Die Behörden prüfen zunehmend, ob Unternehmen durch Lieferkettenfinanzierungen versteckte Schulden anhäufen.

Während der Heimatmarkt unter Druck steht, wächst BYD in Europa weiter stark. Laut Jato Dynamics kam das Unternehmen im Mai bei den Neuzulassungen beinahe an Tesla heran. Bereits im April hatte der chinesische Hersteller den US-Rivalen in mehreren Märkten übertroffen. Nach Zahlen von Dataforce vervierfachte BYD seinen Absatz in Europa in den ersten vier Monaten 2025.

Ein anderer chinesischer Autobauer, Geely, meldete im Juni 193.000 verkaufte Fahrzeuge – ein Plus von 59 Prozent. Das Unternehmen erhöhte daraufhin sein Auslieferungsziel für das Gesamtjahr um 11 Prozent auf 3 Millionen Fahrzeuge.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion