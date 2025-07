Siemens Energy - Aktie mit schwachem Handelstag - 01.07.2025

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Siemens Energy in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +17,60 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um +11,77 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,61 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +48,75 % gewonnen.

Siemens Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,77 % 1 Monat +15,61 % 3 Monate +17,60 % 1 Jahr +199,04 %

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 75,76 Mrd. wert.

Nach der jüngsten Erholung des Dax halten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt erst einmal weiter zurück. Der deutsche Leitindex notierte am Dienstagmittag 0,5 Prozent tiefer bei 23.780 Punkten und nähert sich damit der 21-Tage-Linie bei …

Die Siemens Energy-Aktie hat am Dienstag fast die Marke von 100 € erreicht, ist aber inzwischen deutlich nach unten abgedreht. Doch kann die Rekordrallye bei dem DAX-Konzern trotzdem noch weitergehen? JP Morgan verhalten optimistisch Am Dienstag beflügelte zunächst eine verhalten positive Studie von JP Morgan die Aktie von Siemens Energy. Darin zeigte sich Analyst Akash […] The post Siemens Energy-Aktie: Das Ende der Rekordrallye? first appeared on sharedeals.de.

Die Aktien von Siemens Energy haben am Dienstagmorgen mit 99,10 Euro ein weiteres Rekordhoch erreicht. Dann ging den Papieren des zweitbesten Dax-Wertes des laufenden Jahres allerdings die Luft und aus; Anleger nahmen einige Gewinne mit. Nach …

Siemens Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.