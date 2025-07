JEFFERIES stuft Glencore auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Glencore mit einem Kursziel von 380 Pence auf "Buy" belassen. Die Entwicklung der Rohstoffpreise im zweiten Quartal habe seine Erwartungen größtenteils übertroffen und die Aussichten für das zweite Halbjahr seien besser als bisher angenommen, schrieb Christopher LaFemina in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Nach der jüngsten Kursrally bestehe kurzfristig das Risiko eines Rückschlags bei Bergbauaktien. Er würde aber jede Kursdelle nutzen, um nachzukaufen, da sich der Sektor in den kommenden sechs Monaten und darüber hinaus gut entwickeln sollte./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2025 / 20:05 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2025 / 20:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Glencore Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 3,383EUR auf Tradegate (01. Juli 2025, 13:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Christopher LaFemina

Analysiertes Unternehmen: Glencore

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 3,8

Kursziel alt: 3,8

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m