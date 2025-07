JPMORGAN stuft RENAULT SA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Renault mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Overweight" belassen. Nach Vorab-Informationen rechnet Jose Asumendi mit einem Halbjahresumsatz von 27,5 Milliarden Euro, einem operativen Ergebnis von 1,8 Milliarden Euro und einer gegenüber der zweiten Hälfte 2024 gesunkenen Marge im Autogeschäft von 4,9 Prozent. Das zweite Halbjahr 2025 sollte aber dank einer starken Produkt-Pipeline wieder stärker ausfallen, schrieb er am Dienstag in seinem Ausblick./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2025 / 10:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2025 / 10:13 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 39,46EUR auf Tradegate (01. Juli 2025, 13:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A