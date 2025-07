Erleben Nvidia und Microsoft den Sommer der 4 Billionen US-Dollar?

"Die KI-Revolution erreicht jetzt ihr zweites großes Kapitel, und Nvidia sowie Microsoft sind die tragenden Säulen dieser Transformation", schreibt Ives in einer aktuellen Mitteilung an Investoren. "Beide Firmen stehen exemplarisch für den strukturellen Wandel, den wir in unserer 25-jährigen Beobachtung von Tech-Aktien selten so deutlich gesehen haben."

Die nächste große Wachstumswelle an den Tech-Börsen rollt an – angetrieben von künstlicher Intelligenz. Wenn es nach dem renommierten Analysten Dan Ives von Wedbush Securities geht, steht dieser Sommer ganz im Zeichen zweier Supermächte der Technologiebranche: Nvidia und Microsoft . Beide Unternehmen sind laut Ives auf dem besten Weg, als erste Unternehmen überhaupt die Marke von vier Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung zu durchbrechen.

Tech-Rallye?

Noch zu Jahresbeginn schienen geopolitische Sorgen – insbesondere über Chinas Exportkontrollen und globale Handelsstreitigkeiten – die Märkte zu belasten. Doch seit Beginn des zweiten Quartals hat sich das Blatt gewendet. Die Nachfrage nach KI-Technologie, gestützt durch Milliardeninvestitionen in Infrastruktur, befeuert die Kurse der großen Tech-Werte.

Nvidia verzeichnete zuletzt fünf aufeinanderfolgende Handelstage mit Gewinnen und erreichte ein neues Allzeithoch. Der Monatsgewinn liegt bei etwa +16 Prozent, im Quartal legte die Aktie beeindruckende +44,5 Prozent zu. Die Marktkapitalisierung: rund 3,83 Billionen US-Dollar.

Microsoft legte eine vier Tage andauernde Aufwärtsbewegung hin – ein monatliches Plus von +8 Prozent und ein Zuwachs von +32,5 Prozent im Quartal. Aktuelle Marktkapitalisierung: etwa 3,69 Billionen US-Dollar.

Nvidia: Der "Grundpfeiler" der KI-Welt

Besonders optimistisch zeigt sich Ives in Bezug auf Nvidia. Für jeden US-Dollar, der in Nvidia investiert wird, entstünden laut seiner Schätzung zwischen 8 und 10 US-Dollar an zusätzlichem Wert im gesamten Tech-Ökosystem – von Cloud-Providern über Cybersicherheit bis hin zu Robotik und autonomen Systemen.

"Nvidia ist der Grundpfeiler der KI-Revolution – und CEO Jensen Huang sitzt auf dem besten Posten, um die globale KI-Nachfrage zu überblicken", betont Ives.

Microsoft, Amazon, Google: Hyperscaler treiben KI in die Breite

Neben Nvidia hebt Ives auch die Rolle der sogenannten Hyperscaler hervor – allen voran Microsoft, aber auch Amazon und Google. Diese Konzerne treiben nicht nur die Entwicklung von KI-Services, sondern integrieren sie zunehmend in ihre bestehenden Cloud-Plattformen und Kundennetzwerke.

"Das KI-Zeitalter wird die Konsumenten-Internetanwendungen massiv verändern", so Ives. Die Unternehmen investieren in KI-fähige Chips, entwickeln darauf aufbauende Services und monetarisieren diese über bestehende Kundenbasen.

Der Blick nach vorn: Fünf Billionen in Reichweite?

Laut Ives steht der aktuelle Tech-Bullenmarkt erst am Anfang. "Unsere These ist klar: Wir stehen mitten in der KI-Revolution, und die nächste Etappe nach vier Billionen wird die fünf Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung sein – in den nächsten 18 Monaten", prognostiziert er.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion