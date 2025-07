BERNSTEIN RESEARCH stuft SIEMENS AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Die Konsensschätzungen für den Technologiekonzern beinhalteten bis 2029 ein jährliches organisches Umsatzwachstum von 4,8 Prozent, was gemessen an den vergangenen sechs Jahren mit einer Steigerungsrate von 6,0 Prozent per annum ein wenig vorsichtig erscheine, schrieb Nicholas Green in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er verwies darauf, dass Siemens keine mittelfristigen Wachstumsziele ausgebe. Der Konglomeratsabschlag auf die Aktie sei inzwischen minimal, aber noch da./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2025 / 13:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2025 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,58 % und einem Kurs von 215,2EUR auf Tradegate (01. Juli 2025, 14:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Nicholas Green

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 230

Kursziel alt: 230

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A