Wirtschaft Regierung will beim Bürgergeld bis 2027 Milliardenbetrag einsparen Die Bundesregierung will beim Bürgergeld in den kommenden zwei Jahren einen Milliardenbetrag einsparen. Das berichtet "Bild" (Mittwochsausgabe) unter Berufung auf Kreise des Finanzministeriums.Danach sollen die …