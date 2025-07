BARCLAYS stuft Mercedes-Benz Group auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 57,50 auf 52,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Henning Cosman passte sein Bewertungsmodell in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht des Autobauers an. Er berücksichtigte dabei unter anderem erste Zolleffekte./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2025 / 22:03 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2025 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,41 % und einem Kurs von 48,73EUR auf Tradegate (01. Juli 2025, 14:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Henning Cosman

Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 52,50

Kursziel alt: 57,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m