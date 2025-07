DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Knorr-Bremse auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Knorr-Bremse vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Mit seiner Annahme für den Auftragseingang liege er um vier Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Gael de-Bray in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Aufgrund von Währungseffekten dürfte der Bremsenhersteller die Umsatzprognose für das Gesamtjahr senken./bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2025 / 08:25 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 81,30EUR auf Tradegate (01. Juli 2025, 14:11 Uhr) gehandelt.