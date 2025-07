Bereits vier von zehn Privatinvestoren setzen auf aktive ETFs (FOTO)

Frankfurt (ots) -



- Hoher Bekanntheits- und Nutzungsgrad aktiver ETFs bei privaten Investoren

- Bisher vorwiegend als strategische Portfolio-Beimischung zur Optimierung des

Risiko-Ertrags-Profils genutzt

- Handlungsbedarf: Produktwissen stärken und besseres

Kosten-Nutzen-Verhältnisses im Vergleich zu passiven ETFs vermitteln



Die Bedeutung aktiver Exchange Traded Funds (ETFs) nimmt angesichts des

steigenden Produktangebots und der längeren Track Records immer mehr zu. Nachdem

diese zunächst verstärkt von institutionellen Investoren zur Reaktivierung ihrer

Portfolios genutzt wurden, zeigt eine aktuelle Studie von J.P. Morgan Asset

Management und extraETF, dass auch private ETF-Anleger den Schritt zur

Aktivierung ihrer Portfolios gehen. Dafür wurden über 1.000 Privatinvestorinnen

und Privatinvestoren im Frühsommer 2025 über die Plattform von extraETF mit dem

Ziel befragt, weitere Erkenntnisse zur Nutzung und zum Anlageverhalten privater

ETF-Anleger zu gewinnen.





Hohe Bekanntheitsgrad und wachsendes InteresseDie Ergebnisse dieser Befragung zeigen: Wer bereits am Kapitalmarkt investiert,hat zumeist auch schon von aktiven ETFs gehört. Dies belegt der Bekanntheitsgradvon 91,3 Prozent bei den befragten Privatanlegern eindrücklich. Laut derBefragung sammeln sogar 40,5 Prozent der Befragten erste Erfahrungen mit demaktiven Management im ETF-Mantel und investieren bereits. Dass mit 34,3 Prozentmehr als ein weiteres Drittel über Investments in aktive ETFs nachdenkt, deutetauf weiteres Wachstumspotenzial hin. Lediglich ein Viertel der BefragtenPrivatinvestoren schließt es aus, in aktive ETFs zu investieren. "DieseErgebnisse verdeutlichen nicht nur ein immer besseres Wissen auch beiPrivatanlegern, dass ein ETF nicht per se ein passives Investment ist. Wirfreuen uns zudem auch sehr über die zunehmende Akzeptanz aktiver ETFs beidenjenigen, die bisher eher in passive ETFs investiert haben", betont IvanDurdevic, Leiter ETF-Distribution Deutschland, Österreich und Schweiz.Dass die befragten Privatinvestoren die Vorteile der aktiven ETFs erkennen,zeigt sich auch bei den Antworten zu den Entscheidungskriterien. DieHauptmotivation für ein Investment ist der Wunsch nach aktivem Management zugünstigen Konditionen, den 55,3 Prozent der Befragten, die bereits in aktiveETFs investieren, angaben. Die Möglichkeit zur Maximierung der Rendite folgt mit45,2 Prozent und eine Strategie wie beispielsweise Einkommensgenerierung zuverfolgen, ist für 41,2 Prozent der Befragten ein EntscheidungskriteriumStrategische Nutzung aktiver ETFs als Portfolio-BeimischungDie Umfrageergebnisse zeigen auch, dass aktive ETFs von den meisten der