GdP befürchtet 'Pingpong-Spiel'

BERLIN (dpa-AFX) - Mit Sorge beobachtet die Gewerkschaft der Polizei (GdP) die Entwicklung an der Grenze zu Polen. "Polen macht nun das, was sie vor einiger Zeit angekündigt haben", sagte der GdP-Bundesvorsitzende für Bundespolizei und Zoll, Andreas Roßkopf, der Deutschen Presse-Agentur. Dies berge die große Gefahr, dass man an der Grenze in ein "Pingpong-Spiel" gerate, bei dem Deutschland Menschen zurückweist und polnische Grenzschützer diese dann nicht annehmen beziehungsweise an Deutschland zurückweisen. Dies gelte es unbedingt zu vermeiden, sagte der Gewerkschafter.

Polen hatte zuvor angekündigt, vorübergehend Kontrollen an der Grenze zu Deutschland einzuführen. Eine entsprechende Anordnung des Innenministeriums werde ab kommendem Montag in Kraft treten, sagte Regierungschef Donald Tusk. Auch an der Grenze zum östlichen Nachbarland Litauen soll es künftig Überprüfungen geben.