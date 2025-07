novomind macht 6,5 Millionen Euro Gewinn im Geschäftsjahr 2024

Hamburg (ots) - Umsatzniveau der Vorjahre bestätigt / Trend zur Automatisierung

von Kundenprozessen auf AI-Basis nimmt weiter zu / Investition in die novomind

Private Cloud.



"Mit unseren Umsatzzahlen bewegen wir uns weiterhin stabil auf dem hohen Niveauder beiden Vorjahre", sagt Stefan Grieben, CEO von novomind. "Dass wir darüberhinaus das Geschäftsjahr 2024 so profitabel abgeschlossen haben, ist angesichtsdes turbulenten Marktumfeldes mit seinen dynamischen Veränderungen umsoerfreulicher." novomind entwickelt maßgefertigte Softwarelösungen für DigitalCommerce und Customer Service, darunter u.a. das Shopsystem novomind iSHOP, dasProduktdatenmanagementsystem novomind iPIM, novomind iMARKET für einereichweitenstarke Marktplatzanbindung und novomind iAGENT als zentraleOmnichannel-Kommunikationsplattform.Automatisierung von Kundenprozessen auf AI-Basis stark nachgefragt"Wir erleben spätestens seit dem vergangenen Jahr, dass die Nachfrage nachAutomatisierung wesentlicher Kundenprozesse auf AI-Basis in beidenGeschäftsfeldern enorm zunimmt und auch unsere Geschäftsentwicklung maßgeblichbeeinflusst", sagt Grieben. Effizientere Prozesse und mehr Profitabilität seiengefragt, vom Großhändler im B2B- und B2C-Commerce bis zum digitalenKundenservice im Gesundheits- oder Finanzsektor. "Auch deshalb haben wir imvergangenen Jahr noch einmal stark in den Ausbau unserer AI-basierten Lösungenund Produkte investiert."Zu den Investitionen in ein innovatives und zukunftssicheres Portfolio zähltauch die 2024 abgeschlossene Konzentration aller Hosting-Leistungen in einemeigenen Hochleistungs-Rechenzentrum. Diese datenschutzkonforme novomind PrivateCloud "based in Germany" bietet alle relevanten Services aus einer Hand.Geschäftsübergreifend hat novomind im Jahr 2024 weitere namhafte Marken undUnternehmen aus unterschiedlichen Branchen als Neukunden gewonnen, darunter derFachhändler für Tiernahrung und -zubehör DAS FUTTERHAUS, die Stadtwerke