Primobius Update

- Stelco behält sich das Exklusivrecht vor, die Lithium-Ionen-Batterie-Recyclingtechnologie von Primobius in Nordamerika zum Recycling von Batterien aus Altfahrzeugen zu nutzen, und Primobius behält sich das Recht auf eine Bruttoumsatz-Royalty aus der Nutzung seiner Technologie durch Stelco vor.

1. Juli 2025 / IRW-Press / Neometals Ltd. (ASX: NMT) („Neometals“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass die Primobius GmbH („Primobius“) – das Joint-Venture-Unternehmen, das sich zu gleichen Teilen in Besitz von Neometals und der SMS group GmbH („SMS“) befindet – Neometals darüber informiert hat, dass sie entschieden hat, ihre Option („Option“) auf den Erwerb von 25 % bis 50 % der Anteile an einer Zweckgesellschaft für das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien von Stelco Holdings Inc., einer 100-%-Tochtergesellschaft von Cleveland-Cliffs Inc. („Stelco“), nicht auszuüben.

Dementsprechend ist die Option am 30. Juni 2025 verfallen und gemäß den entsprechenden Vereinbarungen[i] behält Stelco Inc., eine 100-%-Tochtergesellschaft von Stelco, die Exklusivrechte an der Nutzung der Batterierecycling-Technologie von Primobius in Nordamerika, um Lithium-Ionen-Batterien aus ausgedienten Elektrofahrzeugen zu recyceln.

Seit 2021 bewerten die Parteien das Geschäftsszenario für einen langfristigen kommerziellen Recyclingbetrieb in Nordamerika.1 Obwohl die Parteien die Gründung eines vollständig integrierten Betriebs durch eine Ausübung der Option nicht weiterverfolgen werden, behält Primobius das Recht auf eine Lizenzgebühr in Höhe von bis zu 10 % des Bruttoumsatzes aus allen Endproduktverkäufen, die sich aus dem Exklusivrecht von Stelco auf die Nutzung der Recyclingtechnologie von Primobius in Nordamerika ergeben.

Christopher Reed, Managing Director von Neometals, sagte:

„Die Entscheidung, die Stelco-Option nicht auszuüben, verdeutlicht das disziplinierte Kapitalmanagement von Primobius und sein kontinuierliches Engagement für ein risikoärmeres, kapitalärmeres Lizenzierungsgeschäftsmodell, das durch die Notwendigkeit angetrieben wird, sich an den sich wandelnden Markt für Batterierohstoffe und den allgemeinen Rückgang beim Ausbau des Lithiumbatterie-Versorgungsmarktes in Nordamerika und Europa in den letzten zwei Jahren anzupassen.“