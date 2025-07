HSBC stuft SIEMENS AG auf 'Hold'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Siemens von 225 auf 210 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Auftragstrend im Bereich Smart Infrastructure (SI) sei robust geblieben, das Softwaregeschäft bremse aber die Sparte Digital Industries (DI), schrieb Sean McLoughlin in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Er nahm ein Fein-Tuning an seinen Schätzungen vor und berücksichtigte zudem die gesunkene Branchenbewertung./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2025 / 06:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,01 % und einem Kurs von 214,2EUR auf Tradegate (01. Juli 2025, 14:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: HSBC

Analyst: Sean McLoughlin

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 210

Kursziel alt: 225

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m