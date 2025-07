Netzkosten explodieren - wie Speicherlösungen jetzt Unternehmen retten sollen (FOTO)

Aspang (ots) - Für Unternehmen wird Energie immer teurer - vor allem wegen

steigender Netzentgelte und starker Lastschwankungen. Besonders stromintensive

Betriebe spüren den finanziellen Druck deutlich. Eine mögliche Rettung:

intelligente Speicherlösungen, die Lastspitzen kappen und Strom gezielt puffern.



Viele Betriebe unterschätzen das Sparpotenzial durch Speichertechnik - richtig

eingesetzt, können Batteriespeicher mehrere tausend Euro im Jahr einsparen und

gleichzeitig die Netzstabilität verbessern. Hier lesen Sie, wie moderne

Speicherlösungen funktionieren und warum sie für viele Unternehmen zum

entscheidenden Wettbewerbsfaktor werden könnten.





Der neue Kostentreiber: Netzentgelte unter der LupeLange Zeit waren Netzkosten für viele Unternehmen ein vernachlässigbarer Postenauf der Stromrechnung. Doch die Zeiten haben sich geändert. Betriebe mit starkenSchwankungen im Energiebedarf - beispielsweise aus Gastronomie, Handwerk,Landwirtschaft oder Logistik - sehen sich plötzlich mit drastisch steigendenZusatzkosten konfrontiert.Grund dafür ist die Art der Berechnung: Abgerechnet wird nach der höchsten ineinem bestimmten Zeitraum bezogenen Leistung, der sogenannten Lastspitze. Dankmoderner Messsysteme und der exakten 15-Minuten-Aufzeichnung werden dieseSpitzen heute äußerst präzise erfasst. Schon ein einziger starker Ausschlag kanndie monatlichen Gebühren spürbar erhöhen. Während früher noch Spielräume bei derAbrechnung möglich waren, wird heute strikt nach Verbrauch abgerechnet.Steigende Netzentgelte und präzisere Messmethoden führen so zu einer doppeltenKostenbelastung, die vielen Unternehmen lange verborgen blieb.Speicherlösungen als Antwort auf steigende EnergiekostenDer zunehmende Kostendruck zwingt Unternehmen dazu, innovative Wege zurOptimierung ihres Energiebezugs zu gehen. Batteriespeicher rücken dabeiverstärkt in den Fokus. Dabei wird elektrische Energie gespeichert, wenn siegünstig verfügbar ist, und gezielt genutzt, um teure Verbrauchsspitzen zuvermeiden. So werden Lastspitzen geglättet und Netzentgelte reduziert.Was einst als Speziallösung galt, entwickelt sich durch die gestiegenenEnergiepreise und die neue Abrechnungslogik zum gefragten Standard. Doch nichtjede Speichertechnik ist für industrielle Anforderungen geeignet. Um Spitzenwirksam zu reduzieren, sind Systeme mit hoher Entladeleistung und schnellerReaktionsfähigkeit erforderlich. Modelle mit verzögerter Reaktion oderunzureichender Leistungsabgabe können ihren Zweck nicht zuverlässig erfüllen.Schon wenige ungedämpfte Spitzenwerte können den Kostenvorteil zunichtemachen.