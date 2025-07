Vadara expandiert nach Australien und bringt von der Natur inspirierte Oberflächen und bahnbrechendes Design auf eine globale Bühne

Dank seiner fortschrittlichen Produktionskapazitäten, seiner vertikal integrierten Lieferkette und seiner umfangreichen Logistikinfrastruktur ist die Marke in der Lage, die Anforderungen des australischen Marktes zu erfüllen.

AUSTIN, Texas, 1. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Vadara, ein führender Hersteller von handwerklich gefertigten Mineraloberflächen, ist stolz darauf, seine offizielle Expansion in den australischen Markt bekannt zu geben. Unterstützt von einem der weltweit größten Hersteller, LE Surfaces, wird Vadara seine charakteristische Mischung aus Innovation, Qualität und Designvielfalt nach Australien bringen.

„Wir glauben, dass wir die einmalige Gelegenheit haben, den Markt zu verändern, indem wir hochwirksame Designs zu erschwinglicheren Preisen anbieten", sagte Andrew Evans, Vizepräsident für globalen Vertrieb und Marketing bei LE Surfaces, dem Gegenstück von Vadara. „Gleichzeitig verschieben wir die Grenzen der Innovation mit einem Aussehen, das andere einfach nicht erreichen konnten. Mit dieser starken Kombination wollen wir Vadara zur ersten Adresse für Designer, Hausbesitzer, Architekten und Bauherren machen."

Die australische Steinbelagsindustrie wird von Vadara's außergewöhnlichem Portfolio profitieren, das unter anderem folgende Produkte umfasst:

Revolutionäre Maserungen und Muster - Von der Natur inspirierte Designs, die Marmor und andere Natursteine mit noch nie dagewesener Tiefe und Realismus imitieren.





Vertikal integrierte Fertigung - Gewährleistet gleichbleibende Qualität und Versorgung durch die eigene Herstellung von Rohstoffen.





- Gewährleistet gleichbleibende Qualität und Versorgung durch die eigene Herstellung von Rohstoffen. Schnelle Markteinführung - Aufträge werden innerhalb von 6-8 Wochen für K&B-Projekte abgewickelt, mit langfristiger Kapazität zur Unterstützung von Hausbau- und Gewerbebau-Pipelines.

„Wir freuen uns, unsere Designs und Produktlösungen nach Australien zu bringen, und zwar auf eine Art und Weise, die die lokale Designkultur respektiert und gleichzeitig ein neues Maß an Innovation und Zugänglichkeit bietet", sagte Erik Butler, Chief Operating Officer bei US Surfaces, der Muttergesellschaft von Vadara. „Unsere von der Natur inspirierte Identität unterstützt unser globales Wachstum, während unsere lokalen, gezielten Marketingmaßnahmen uns dabei helfen werden, mit der australischen Gemeinschaft in Kontakt zu treten und zu wachsen, während wir innerhalb des Landes expandieren."

Die Expansion von Vadara steht im Einklang mit der globalen Strategie des Unternehmens: Wir bieten hochwertige Oberflächen, die auf regionale Vorlieben zugeschnitten sind, ohne Kompromisse bei Qualität und Design einzugehen.

Entdecken Sie das Produktangebot von Vadara Australia: https://www.vadara.com.au/

Über Vadara

Vadara steht für feinste mineralische Oberflächen, die Schönheit, Funktion, Innovation und Wertigkeit vereinen. Unsere auffällige Kollektion von geäderten Produkten wird in sorgfältiger Handarbeit und nach den höchsten globalen Standards hergestellt. Sie bietet eine hervorragende, vielseitige Farbpalette mit einigen der einzigartigsten und natürlichsten Oberflächen, die es gibt. Weitere Informationen finden Sie unter www.vadara.com.

