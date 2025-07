dpa-Gruppe 2024 mit moderatem Umsatzrückgang, Kerngesellschaft zeigt Wachstum und stabilen Gewinn - Erfolgreiche Investitionen in KI-Kompetenz (FOTO)

--------------------------------------------------------------

dpa-Geschäftsbericht 2024

Hamburg (ots) - Die dpa-Gruppe blickt auf ein gemischtes Geschäftsjahr 2024

zurück: Auf Konzernebene weist die dpa einen moderaten Umsatzrückgang aus,

während die Kerngesellschaft Deutsche Presse-Agentur GmbH gewachsen ist und

einen stabilen Gewinn erwirtschaftet hat. Der Konzernumsatz ging auf 161,5

Millionen Euro zurück (2023: 165,9 Millionen Euro). Grund dafür ist insbesondere

der Rückgang des umfangreichen Projektgeschäfts nach dem Ende von Corona. Die

dpa GmbH konnte ihren Umsatz dagegen auf 105,5 Millionen Euro steigern (Vorjahr:

104,3 Millionen Euro). Beim Ergebnis konnte das gute Niveau mit 1,4 Millionen

Euro gehalten werden (2023: ebenfalls 1,4 Millionen Euro). Das gab Deutschlands

größte Nachrichtenagentur heute bei ihrer 76. Gesellschafterversammlung in

Hamburg bekannt.





"Die dpa blickt insgesamt auf ein erfolgreiches Jahr zurück", sagt dpa-CEO PeterKropsch. "Wir haben in der Kerngesellschaft trotz wirtschaftlich schwierigerRahmenbedingungen ein Umsatzwachstum erzielt und unser Ergebnis gehalten.Daneben haben wir intensiv in die Zukunftstechnologie KI investiert, ein KI-Teamimplementiert und sind bereits mit ersten Produkten erfolgreich am Marktpräsent. Auf Konzernebene konnte der Rückgang des coronabedingtenProjektgeschäftes, das wesentlich in der dpa-Beteiligung mecom angesiedelt war,nicht vollständig aufgefangen werden."Die Tochtergesellschaften der dpa haben in ihren jeweiligen Bereichenbemerkenswerte Resultate erzielt. So konnte die auf PR-Dienstleistungenspezialisierte news aktuell erneut den größten Beitrag zum Erfolg der dpa-Gruppeerwirtschaften. Der Bild-Tochter dpa Picture-Alliance gelang es in einemwettbewerbsintensiven Markt, Umsatz und Gewinn spürbar zu steigern. Diedpa-infocom hat mit ihren Datenprodukten trotz umfangreicher internerUmstrukturierungen erneut ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Damit stellen dieTochtergesellschaften wie auch in den Vorjahren eine wesentliche Säule für diepositive Performance des dpa-Konzerns dar."Mit Ampel-Aus, US-Wahlkampf und den anhaltenden Kriegen in der Ukraine und inGaza haben wir ein überaus intensives Nachrichtenjahr hervorragend bewältigt.Die publizistische Kraft und die Qualität der Agentur haben sich erneutbewährt", sagt dpa-Chefredakteur Sven Gösmann. "Mit dem Roll-out unseresmultimedialen Produktionssystems Rubix und Fokus auf die Entwicklung unseresVideo-Angebots haben wir unsere Digital-First-Strategie erfolgreich