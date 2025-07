Rheinmetall: CEO Papperger peilt Rekordumsatz von 50.000.000.000 Euro an

Rheinmetall hat seine neue F-35-Fabrik im nordrhein-westfälischen Weeze fertiggestellt. In dem 200 Millionen Euro teuren Werk sollen künftig bis zu 36 Rumpfmittelteile pro Jahr für den Tarnkappenbomber F-35 gefertigt werden. "Vielleicht schon morgen" beginne die Produktion, kündigte Vorstandschef Armin Papperger beim Baustellenabschluss an. Die ersten Teile sollen im Herbst 2026 ausgeliefert werden – das fertige Flugzeug wird anschließend in den USA montiert. Deutschland hat 35 Maschinen bestellt, die den veralteten Tornado ersetzen sollen.

Mit dem Schritt forciert Rheinmetall die Diversifikation weg von klassischen Panzer- und Munitionssparten hin zu Luftfahrt, Drohnen und Satelliten. Für den DAX-Konzern ist das Projekt strategisch bedeutsam – es stärkt die transatlantische Zusammenarbeit mit Northrop Grumman und Lockheed Martin, während Europa gleichzeitig an neuen Panzerlösungen arbeitet.