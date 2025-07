Börsenstart USA - 01.07. - US Tech 100 schwach -0,33 %

Der Dow Jones steht bei 44.183,97 PKT und gewinnt bisher +0,23 %.

Top-Werte: Nike (B) +2,58 %, Apple +1,68 %, Unitedhealth Group +1,24 %, Coca-Cola +1,13 %, Walmart +0,64 %

Flop-Werte: NVIDIA -1,20 %, Caterpillar -0,91 %, Cisco Systems -0,86 %, Visa (A) -0,68 %, Walt Disney -0,60 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 22.600,79 PKT und fällt um -0,33 %.

Top-Werte: The Trade Desk Registered (A) +2,91 %, AppLovin Registered (A) +2,34 %, Dexcom +2,09 %, Lululemon Athletica +1,97 %, Atlassian Registered (A) +1,72 %

Flop-Werte: Tesla -4,45 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -3,86 %, Warner Bros. Discovery (A) -3,58 %, Palantir -2,73 %, Advanced Micro Devices -2,62 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:49) bei 6.194,47 PKT und fällt um -0,13 %.

Top-Werte: Wynn Resorts +7,27 %, Las Vegas Sands +7,07 %, MGM Resorts +4,78 %, Packaging of America +3,47 %, Caesars Entertainment +3,45 %

Flop-Werte: Tesla -4,45 %, Warner Bros. Discovery (A) -3,58 %, Super Micro Computer -3,51 %, Albemarle -3,21 %, Palantir -2,73 %