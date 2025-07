Nike oder Adidas? Welche Aktie bietet mehr Potenzial bis zum Jahresende?

Das Duell zwischen Nike und Adidas war schon immer eines der spannendsten an der Börse. Geht es nach Marktkapitalisierung und Performance im ersten Halbjahr, dann hat der US-Konzern in beiden Kategorien die Nase vorne. Nike ist fast dreimal so schwer an der Börse und hat im ersten Halbjahr nur rund 2,5 Prozent an Wert verloren, während bei Adidas seit Jahresanfang ein Minus von rund 13 Prozent steht. Der Grund, warum beide Aktien eine unterdurchschnittliche Performance erzielen, ist klar. Die von Donald Trump verhängten Strafzölle machen beiden Sportartikelherstellern das Leben um einiges schwerer. Vergangene Woche hat Nike seine Zahlen präsentiert und die Aktie hat einen zweistelligen Freudensprung hingelegt. Aber waren die Zahlen wirklich so gut?

Zahlen über den Erwartungen, aber.....

Nike konnte zwar die Erwartungen der Anlysten schlagen, blicken Anleger allerdings tiefer in die Zahlen, dann stellen sie fest, dass bei Nike noch einiges im Argen liegt und das vierte Quartal nicht wirklich der Auftakt für einen Wendepunkt im Konzern war.

Nike setzt große Hoffnungen auf Elliott Hill, einen erfahrenen Nike-Veteranen, der überraschend aus dem Ruhestand zurückgeholt wurde, um als CEO die Wende herbeizuführen. So richtig gelungen ist ihm das noch nicht. Nike verzeichnete den niedrigsten Gewinn je Aktie seit Jahren, abgesehen von Sondereffekten wie der steuerlichen Lage 2018 und den Auswirkungen der Pandemie 2020. Obwohl der Umsatz seit 2016 um 43 Prozent gestiegen ist und Nike durch ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm 15,5 Milliarden US-Dollar für den Rückkauf eigener Aktien aufwendete, blieb der Margenausbau aus.

Nike verliert weiterhin an Boden

Alle Geschäftsbereiche des Unternehmens melden Umsatzrückgänge, unabhängig von Vertriebskanal, Marke, Produktkategorie oder Region. Besonders besorgniserregend sind die Umsatzrückgänge in Nordamerika (-9 Prozent), Europa, Afrika und dem Nahen Osten (-10 Prozent), China (-13 Prozent) sowie im übrigen Ausland (-7 Prozent). Die operativen Margen in allen Segmenten befinden sich im freien Fall.

Trotz stabil gebliebenem operativen Kostenblock hat Nike es geschafft, die Lagerbestände im Vergleich zum Vorjahr konstant zu halten, aber nur aufgrund aggressiver Rabattaktionen. Die Bruttomarge erreichte den niedrigsten Stand seit zwei Jahrzehnten, was ein klares Warnsignal darstellt.

Die Bewertung von Nike signalisiert keine Schnäppchenpreise, und das Vertrauen in eine nachhaltige Erholung bleibt fragil. Trotz eines deutlichen Rückgangs des Aktienkurses hat der Markt dem Unternehmen noch nicht vollständig das Vertrauen entzogen. Dennoch steht die Marke Nike angesichts einer herausfordernden Zukunft an einer kritischen Wegkreuzung.

Adidas holt auf

Beide Konzerne stecken in einer schwierigen Transformationsphase, die durch Donald Trump und seine Strafzölle noch schwieriger wurde. Allerdings ist Adidas auf seinem Weg ein gutes Stück weiter. "In einer 'normalen Welt hätten wir mit diesem starken Quartal, dem soliden Auftragsbestand und der insgesamt sehr positiven Stimmung gegenüber Adidas unseren Ausblick für das Gesamtjahr sowohl für den Umsatz als auch für das Betriebsergebnis angehoben", sagte Adidas Chef Björn Gulden bei der Verkündung der Zahlen für das erste Quartal. "Die Unsicherheit hinsichtlich der US-Zölle verhindert das im Moment."

Umsatzentwicklung

Nike bleibt mit einem Jahresumsatz von rund 51 Milliarden US-Dollar (2024) klarer Branchenprimus. Allerdings stagnieren die Erlöse zuletzt, begleitet von deutlichen Rückgängen in allen Regionen. Adidas erwirtschaftete im Vergleich etwa 22,5 Milliarden Euro und zeigte sich zuletzt widerstandsfähiger, vor allem in Europa und Lateinamerika. In Nordamerika, wo Nike traditionell dominiert, konnte Adidas zuletzt leicht zulegen. Ein bemerkenswerter Achtungserfolg.

Ergebnisqualität und Marge

Adidas profitiert von einer entschlosseneren Kostenkontrolle und effizienteren Lieferketten. Zwar liegt die operative Marge von Adidas mit rund 6,5 Prozent (2024) ebenfalls unter früheren Niveaus, doch der Rückgang ist weniger dramatisch als bei Nike, wo die Bruttomarge auf ein 20-Jahres-Tief gefallen ist. Nike kompensiert mit teuren Rabattaktionen, Adidas hingegen agiert selektiver.

Markenimage und Produktstrategie

Nike punktet weiterhin mit globaler Markenstärke, insbesondere im Basketball- und Lifestyle-Segment. Doch die Innovationsdynamik hat nachgelassen. Zuletzt fehlten wirklich durchschlagende Neuheiten. Adidas hingegen konnte mit erfolgreichen Kooperationen (z. B. mit Fear of God Athletics und Spezialkollektionen im Fußballbereich) Akzente setzen. Der Fokus auf Nachhaltigkeit und Recyclingmaterialien trifft zudem einen Nerv der Zeit – besonders in Europa.

Regionale Dynamik

China bleibt ein Sorgenkind für beide Marken. Doch während Nike in der Region um 13 % einbüßte, fielen die Rückgänge bei Adidas moderater aus. Auch in Europa – einst Nike auf dem Vormarsch – hat Adidas seine Stellung verteidigt. Der Heimvorteil macht sich bemerkbar.

Bewertung am Kapitalmarkt

Nike wird weiterhin mit einem Bewertungsmultiplikator gehandelt, der über dem Branchenschnitt liegt. Der Markt traut dem Konzern mittelfristig einen Turnaround zu, wenngleich Zweifel zunehmen. Adidas hingegen ist nach der Trennung von Kanye West (Yeezy) und dem Managementwechsel 2023 deutlich berechenbarer geworden. Die Aktie hat sich stabilisiert und profitiert von einer Bodenbildung in der operativen Entwicklung.

Fazit:

Nach dem Restrukturierung von Adidas sind die Herzogenauracher besser aufgestellt als Nike, da Adidas wieder wächst, was bei Nike nicht der Fall ist. Björn Gulden hat Adidas hervorragend getrimmt und sollten die Strafzölle wieder wegfallen oder erträglicher werden, dann dürfte Adidas die verschobene Prognoseerhöhung schnellsten nachholen. Daher ist Adidas für mich im zweiten Halbjahr die bessere Chance.

