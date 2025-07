OpenRock S2 - ultraleichte, Open-Ear Sport-Earbuds mit komfortablem Sitz

Hongkong (ots/PRNewswire) - OpenRock (https://www.openrock.com/) , einebranchenführende Open-Ear-Audio-Marke, gibt den offiziellen Verkaufsstart derOpenRock S2 (https://www.openrock.com/products/openrock-s2-open-ear-air-conduction-sport-earbuds) ultraleichten Open-Ear-Sport-Earbuds bekannt. Mit einemGewicht von nur 7 Gramm pro Earbud zeichnen sie sich durch ein sicheres undleichtes Design aus, das eine hohe Audioqualität bietet und dabei dieWahrnehmung der Umgebung gewährleistet. Die OpenRock S2 Earbuds haben weltweitLob von bekannten Medien wie Android Headlines und NeozOne erhalten. Diewichtigsten Features sind:- Ultraleichtes Hook-Clip-Design mit nur 7 Gramm : Jedes Earbud wiegt geradeeinmal 7 Gramm; die Earhooks bestehen aus einer Kombination aus einemultradünnen 0,6-mm-Titandraht und weichem Flüssigsilikon für einen flexiblenSitz. Das ergonomische Hook-Clip-Design sorgt für eine gleichmäßigeDruckverteilung und damit für einen sicheren und ganztägigen Tragekomfort.- Dreifacher Schweiß- und Wasserschutz : Die abgewinkelte Passform leitet denSchweiß ab, so dass er natürlich abfließen kann. Der Hohlraum und diewasserdichte Nanobeschichtung schützen die internen Komponenten. Dank derWasserdichtigkeit nach IPX5 halten die Earbuds Schweiß und leichtem Regenproblemlos stand.- Premium Sound mit BassDirect(TM) : Die BassDirect(TM)-Technologie lieferttiefe, verzerrungsarme Bässe. Mit dem LISO 2.0-Algorithmus, dem LDAC-Codec undder Hi-Res Audio-Zertifizierung sorgen die OpenRock S2 Earbuds für einenklaren, originalgetreuen Klang.- Remote Camera Control : Durch viermaliges Drücken der Earbud-Taste im Foto-oder Videomodus des Mobiltelefons können Sie ganz einfach Fotos machen oderVideos aufzeichnen - ideal für schnelle Aufnahmen unterwegs.- Bis zu 32 Stunden Akkulaufzeit : Bis zu 8 Stunden mit einer einzigen Ladungund bis zu 32 Stunden mit dem Ladecase. Eine 5-minütige Schnellladung reichtfür 1 Stunde Wiedergabezeit.OpenRock hat sich dem Ziel verschrieben, ein außergewöhnliches Hörerlebnis durchhervorragende Technik und Klangqualität zu bieten. Das innovativeOpen-Ear-Design lässt den Gehörgang frei und liefert "The Sound of Freedom" -satte Bässe und klaren Klang - während die Trägerin oder der Träger die Umgebungjederzeit wahrnimmt. Durch die nahtlose Verschmelzung von Funktionalität undmodernster Technologie ermöglichen die OpenRock-Earbuds Nutzerinnen und Nutzerneinen unvergleichlichen Klang. Ganz gleich, ob sie einen aktiven Lebensstilpflegen oder einfach nur den ganzen Tag über entspannt ihre Lieblingsmusikgenießen.Die OpenRock S2 Earbuds wurden offiziell am 1. Juli 2025 zu einem Verkaufspreisvon 89,99 euros eingeführt. Sie sind weltweit über die offizielle WebsiteOpenRock (https://www.openrock.com/products/openrock-s2-open-ear-air-conduction-sport-earbuds) und Amazon (https://www.amazon.com/dp/B0FB3PNJZF) erhältlich.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2718609/OpenRock_S2_Ultra_Light_Open_Ear_Sports_Earbuds.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/openrock-s2--ultraleichte-open-ear-sport-earbuds-mit-komfortablem-sitz-302494086.htmlPressekontakt:Elodie Zhang,info@openrock.com,+0085269403848Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180220/6067431OTS: OpenRock