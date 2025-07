USA ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie steigt deutlicher als erwartet Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Juni etwas deutlicher verbessert als erwartet. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg um 0,5 Punkte auf 49,0 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Dienstag in Tempe mitteilte. Es ist der …