Meetings, Druck, Chaos - So bringst du wieder Struktur in dein Unternehmen (FOTO)

Bürstadt (ots) - Der Kalender ist voll, To-dos stapeln sich und am Ende des

Tages bleibt trotzdem das Gefühl: Ich habe nichts wirklich geschafft. Viele

Unternehmer stecken in einem Strudel aus Meetings, Feuerlöschen und Dauerstress

- weil klare Strukturen fehlen.



Viele Geschäftsführer und Führungskräfte arbeiten permanent im Unternehmen, aber

nicht am Unternehmen. Wer keine Systeme hat, verliert den Überblick - und damit

auch Effizienz, Fokus und Wachstumspotenzial. In diesem Beitrag lesen Sie, wie

Sie mit einfachen Methoden wieder Ordnung in Ihr Tagesgeschäft bringen und Ihr

Unternehmen zurück in die Spur führen.









Viele Unternehmen wachsen - mit mehr Mitarbeitern, komplexeren Abläufen und

neuen Anforderungen. Doch oft bleibt dabei der Moment aus, in dem Strukturen und

Prozesse nachgezogen werden. Es fehlt ein System, das sicherstellt, dass jede

Rolle klar definiert ist, Aufgaben erledigt und Ergebnisse erzielt werden. Es

gibt keine klaren Workflows, keine Alarmmechanismen oder passenden Kennzahlen,

die anzeigen, wenn etwas nicht läuft - wie zum Beispiel ein einfaches

Ampelsystem.



Mitarbeiter wissen häufig nicht ausreichend, welche Aufgaben sie wie erledigen

sollen. Neue Kollegen werden eingestellt, aber niemand weiß, wie sie effektiv

eingearbeitet und weiterentwickelt werden. Statt gezielter Führung herrscht

operative Hektik - Entscheidungen bleiben beim Geschäftsführer hängen, weil

Zuständigkeiten nicht genügend geregelt sind. Führung findet nicht systematisch

statt, sondern aus dem Bauch heraus. Genau aus diesem Grund sollte sich jedes

Unternehmen über ein Führungssystem Gedanken machen.



Diese Aspekte umfasst ein gutes Führungssystem



Ein Führungssystem ist der strukturierte Rahmen, in dem Führung innerhalb eines

Unternehmens oder einer Organisation stattfindet. Es legt fest, wie geführt

wird, wer Verantwortung trägt, welche Ziele verfolgt werden, welche Werte und

Prinzipien gelten und wie die Wirksamkeit von Führung überprüft wird. Ein gutes

Führungssystem umfasst unterschiedliche Aspekte, die gemeinsam ein stabiles

Fundament für erfolgreiche Führung bilden:



- Ein Führungsleitbild: Ein Führungsleitbild beschreibt das grundlegende

Verständnis von Führung innerhalb eines Unternehmens. Es dient als gemeinsamer

Kompass für alle Führungskräfte und gibt Orientierung im täglichen Handeln.

- Führungsprozesse: Führungsprozesse sind die Abläufe, durch die Führung konkret

umgesetzt wird. Dazu zählen beispielsweise Regelkommunikation,

Zielvereinbarungen, Feedback- und Entwicklungsgespräche. Diese Prozesse Seite 1 von 2 Seite 2 ►





