Neue Umfrage zeigt, dass Arbeitgeber angesichts zunehmender KI-Integration sehr daran interessiert sind, Absolventen von Wirtschaftshochschulen einstellen

Die jüngste GMAC-Umfrage unter Personalbeschaffern von Unternehmen sendet ein vielversprechendes Signal an Hochschulabsolventen.

RESTON, Va., 1. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Auch wenn Arbeitgeber über den anhaltenden Einfluss von Inflation, Rezessionsängsten und Staatsoberhäuptern auf ihre Einstellungsentscheidungen berichten, können die aktuellen Absolventen von Wirtschaftshochschulen bezüglich ihrer Karriereaussichten optimistisch bleiben, was durch die zunehmende Integration von künstlicher Intelligenz (KI) in die moderne Unternehmenslandschaft begünstigt wird. Laut der jüngsten jährlichen Umfrage unter Personalbeschaffern weltweit, die heute vom Graduate Management Admission Council (GMAC) veröffentlicht wurde, bleiben Problemlösung und strategisches Denken die wichtigsten Fähigkeiten, die sich Arbeitgeber heute und in Zukunft wünschen. Zusätzlich sind die Kenntnisse neuer Beschäftigter im Umgang mit KI-Tools in der Wahrnehmung der Arbeitgeber seit dem letzten Jahr messbar gestiegen und führen die Liste der Fähigkeiten an, die Arbeitgeber in fünf Jahren am meisten schätzen.