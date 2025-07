ROUNDUP Kampf gegen Geldwäsche: Neue EU-Behörde in Frankfurt startet Kriminalität, Korruption, Schwarzarbeit: Jährlich werden Milliardenbeträge aus illegalen Quellen in Europa in die reguläre Wirtschaft geschleust. Jetzt soll eine neue EU-Behörde in Frankfurt Geldwäsche effektiver bekämpfen - die "Anti-Money …