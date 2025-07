Ölpreise drehen moderat ins Plus - Warten auf Förderbeschluss der Opec+ Die Ölpreise haben am Dienstag anfängliche leichte Verluste wettgemacht. Zuletzt notierten die Preise moderat im Plus und stabilisierten sich so nach ihren jüngsten Verlusten. Im Fokus blieb die erwartete Ausweitung der Fördermenge durch den …