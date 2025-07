Borussia Dortmund kassiert Millionen aus Puma-Deal

Aktientrend_ schrieb 27.06.25, 11:26

Die ganzen Analysten heben Nike nach gestern in den Kurszielen um etwa 20% an. Obwohl es nur etwas besser war als erwartet also eigentlich schlecht aber nicht ganz so schlecht. Jetzt einen Monat warten auf Puma. Ich hoffe der CEO setzt vorher ein Zeichen auf Zukunft!