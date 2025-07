US-Dollar muss weitere 35 Prozent fallen wegen Schuldenberg, warnt Experte

Was zunächst wie eine normale Wechselkurs-Entwicklung an den Devisenmärkten aussieht, könnte laut Einschätzung der Deutschen Bank in eine Währungskrise historischen Ausmaßes münden. Der Greenback könne auf eine massive Abwertung von bis zu 35 Prozent zusteuern, erklärt George Saravelos, weltweiter Leiter FX-Analyse bei der Bank. Die Folge wäre Kurs von 1,59 US-Dollar je Euro, der höchste Stand seit Sommer 2008!

Der Euro ist am Dienstag zum ersten Mal seit fast vier Jahren wieder über die Marke von 1,18 US-Dollar gestiegen. Das liegt allerdings nicht an der Stärke der Gemeinschaftswährung, sondern vor allem an ihrem schwachen US-Pendant, an dem vor allem ausländische Investoren zunehmend das Interesse verlieren.

Damit wäre der Greenback nur noch wenige Cent von seinem Allzeittief gegenüber dem Euro entfernt, das nach Reuters-Daten am 15. Juli 2008 bei 1,6038 US-Dollar markiert wurde.

Im Zentrum der Warnung steht eine stille Kapitalflucht: Ausländische Investoren weigern sich zunehmend, neue US-Anleihen und -Aktien zu kaufen. Das Problem ist aber, dass die USA diesen stetigen Kapitalzufluss dringend brauchen, um ihr enormes Leistungsbilanzdefizit von rund 4 bis 5 Prozent des BIP zu finanzieren. Ein so hoher Wert hat in der Vergangenheit laut Saravelos stets zu einer US-Dollar-Schwäche geführt.

Fonds mit Sitz außerhalb der USA erwerben unterm Strich kaum noch US-Vermögenswerte, zeigen Daten zu Kapitalstromindikatoren von Bloomberg und der Deutschen Bank. Weder Aktien noch Anleihen finden nennenswerten Zuspruch. "Der Käuferstreik bei US-Vermögenswerten geht weiter", so die Einschätzung der Analysten. Die starken Kursgewinne am US-Aktienmarkt beruhen demnach fast ausschließlich auf Inlandsnachfrage.

Hinzu kommt, dass die bisherigen protektionistischen Maßnahmen – etwa Strafzölle – kaum Entlastung gebracht haben. Selbst nach den massiven Vorzieheffekten im ersten Quartal zeigt die US-Handelsbilanz kaum strukturelle Verbesserungen. Das grundlegende Problem bleibt, dass die USA weit mehr importieren, als sie exportieren. Und ohne frisches ausländisches Kapital geraten die Zahlungsströme aus dem Gleichgewicht.

Die Deutsche Bank nutzt in ihrer Prognose das Verhältnis der Netto-Auslandsvermögen der USA zur Wirtschaftsleistung (NIIP). Die USA haben einen negativen NIIP, weil sie über Jahrzehnte hinweg mehr importiert als exportiert und den Unterschied über "Kapitalimporte" gedeckt haben. Die Bezahlung dieser Importüberschüsse funktioniert, weil ausländische Investoren gleichzeitig US-Staatsanleihen oder Tech-Aktien kaufen, also Kapital in die USA bringen.

Wenn diese ausländischen Investoren aber das Vertrauen verlieren oder einfach kein Interesse mehr haben (z. B. wegen niedriger Zinsen oder politischer Risiken), bricht diese Finanzierungskette. Dann schwächt sich der US-Dollar, weil weniger Kapital ins Land fließt. Derzeit liegt dieser NIIP-Wert bei einem Rekordwert von etwa -90 Prozent des BIP, in einem historisch kritischen Bereich. Ein zu stark negativer Wert ist langfristig nicht nachhaltig, weil er das Vertrauen in das Land und seine Zahlungsfähigkeit infrage stellt, was sich über einen schwächeren US-Dollar ausgleichen kann.

Kurz gesagt: Die USA leben wirtschaftlich über ihre Verhältnisse und können das nur, weil der Rest der Welt bereit ist, ihnen laufend Geld zu leihen oder Investitionen zu tätigen. Um dieses Ungleichgewicht auf ein nachhaltiges Niveau zu bringen, ist eine Abwertung des US-Dollars um 30 bis 35 Prozent erforderlich, erklärt Saravelos.

Diese dramatische Einschätzung fällt in eine Phase, in der der Euro ohnehin Rückenwind hat. In den letzten sechs Monaten stieg die Gemeinschaftswährung um mehr als 13 Prozent. Spekulative Investoren halten mittlerweile mehr als 20 Milliarden US-Dollar in Wetten gegen den Greenback, so viele wie seit Juli 2023 nicht mehr. Die Optionsmärkte zeigen ebenfalls eine starke Präferenz für einen weiter steigenden Euro. Auch die Zinsprognosen sprechen zunehmend gegen die US-Währung. Während die Märkte bis zu 125 Basispunkte an Zinssenkungen durch die Federal Reserve einpreisen, werden für die EZB nur etwa 25 Basispunkte erwartet. Mit anderen Worten: Die Euro-Zone wird als stabiler und zinsstärker wahrgenommen, ein Novum nach Jahren ultralockerer EZB-Politik.

Die strukturelle Dollar-Schwäche hat viele Ursachen: Neben geldpolitischer Divergenz belasten auch politische Unsicherheit, das Haushaltschaos in Washington und Spekulationen über eine mögliche Neubesetzung des Fed-Vorsitzes durch Donald Trump die US-Währung. Sollte Trump auf einen besonders "dovishen" Kandidaten setzen, würde der US-Dollar nur weiter nachgeben.

Die Märkte könnten erst am Anfang eines tiefgreifenden Währungswandels stehen. Sollte sich das Szenario der Deutschen Bank bewahrheiten, wäre 1,59 US-Dollar je Euro nicht nur ein technisches Kursziel, sondern ein deutliches Symptom einer globalen Machtverschiebung im Finanzsystem. Für Exportnationen wie Deutschland wäre das allerdings keine so gute Nachricht.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion