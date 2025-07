Imagine the Future - Innovative Lösungen für mehr Komfort im Zuhause (FOTO)

Gütersloh/Berlin (ots) -



- Projekt "Living Tomorrow" lässt in die Küche der Zukunft blicken

- Einstieg in die Nassreinigung - mit dem Akku-Handstick Triflex HX3 Pro Aqua

- Miele läutet "Next Level Cooking" mit neuen Downdraft-Dunstabzügen ein

- Das modulare Messekonzept wird zur IFA 2025 nachhaltiger als je zuvor



Wie sieht das Leben von morgen aus - und welche Rolle spielt das Zuhause dabei?

Auf dem IFA Kick-Off in Berlin gab Christian Gerwens, Senior Vice President

Region DACH und Global Key Account + Export bei Miele, Antworten auf diese

Fragen. Unter dem Motto "Imagine the Future" präsentierte der Premiumhersteller

seine Vision vom intelligenten Zuhause - und wie Miele diese Zukunft aktiv

gestaltet. Gleichzeitig gab Gerwens einen ersten Ausblick auf die

Produktneuheiten zur IFA, die das Leben künftig noch komfortabler, smarter und

intelligenter machen.







Zuhause, das mitdenkt - und den Alltag unserer Kundinnen und Kunden spürbar

leichter macht", so Gerwens. In einem aktuellen Projektbeispiel "Living

Tomorrow" in Brüssel präsentiert der Hausgerätehersteller gemeinsam mit über 80

Partnerunternehmen, wie das Leben von morgen aussehen könnte. Im dortigen "Food

Lab" demonstriert Miele seine Vision der Küche der Zukunft - mit dem "Nutrition

Assistant", der Speisepläne auf Basis individueller Vorlieben und Fitnessdaten

erstellt, und dem "Cooking Companion", der interaktiv durch den Kochprozess

führt. Alle im Food Lab gezeigten Anwendungen sind Prototypen.



"Was wir aus solchen Projekten lernen", so Christian Gerwens: "Die Hausgeräte

müssen sich an den Menschen anpassen - nicht umgekehrt." Multimodale

Bedienkonzepte, intelligente Software und künstliche Intelligenz seien die

Schlüssel, um Technik intuitiv, zugänglich und persönlich relevant zu machen.

Bereits heute werde der Alltag durch smarte Services unterstützt, die beim

Kochen assistieren, zur Energieeinsparung beitragen und individuelle Lösungen

bieten. Ein Beispiel dafür sei das Miele-Feature Smart Food ID mit Kamera im

Backofen, das Gerichte erkenne und automatisch zubereite - für mehr

Gelingsicherheit und weniger Aufwand in der Küche.



Miele läutet "Next Level Cooking" mit neuen Downdraft-Dunstabzügen ein



Um "Imagine the Future" weiter mit Leben zu füllen, präsentiert Miele zum

Kick-Off erste Produktneuheiten, die 2025 ihre Messepremiere feiern. "Ich darf

noch nicht zu viel verraten - aber zur IFA werden wir das Next Level Cooking Seite 1 von 2 Seite 2 ►





"Wenn wir über die Zukunft nachdenken, dann sprechen wir bei Miele über einZuhause, das mitdenkt - und den Alltag unserer Kundinnen und Kunden spürbarleichter macht", so Gerwens. In einem aktuellen Projektbeispiel "LivingTomorrow" in Brüssel präsentiert der Hausgerätehersteller gemeinsam mit über 80Partnerunternehmen, wie das Leben von morgen aussehen könnte. Im dortigen "FoodLab" demonstriert Miele seine Vision der Küche der Zukunft - mit dem "NutritionAssistant", der Speisepläne auf Basis individueller Vorlieben und Fitnessdatenerstellt, und dem "Cooking Companion", der interaktiv durch den Kochprozessführt. Alle im Food Lab gezeigten Anwendungen sind Prototypen."Was wir aus solchen Projekten lernen", so Christian Gerwens: "Die Hausgerätemüssen sich an den Menschen anpassen - nicht umgekehrt." MultimodaleBedienkonzepte, intelligente Software und künstliche Intelligenz seien dieSchlüssel, um Technik intuitiv, zugänglich und persönlich relevant zu machen.Bereits heute werde der Alltag durch smarte Services unterstützt, die beimKochen assistieren, zur Energieeinsparung beitragen und individuelle Lösungenbieten. Ein Beispiel dafür sei das Miele-Feature Smart Food ID mit Kamera imBackofen, das Gerichte erkenne und automatisch zubereite - für mehrGelingsicherheit und weniger Aufwand in der Küche.Miele läutet "Next Level Cooking" mit neuen Downdraft-Dunstabzügen einUm "Imagine the Future" weiter mit Leben zu füllen, präsentiert Miele zumKick-Off erste Produktneuheiten, die 2025 ihre Messepremiere feiern. "Ich darfnoch nicht zu viel verraten - aber zur IFA werden wir das Next Level Cooking