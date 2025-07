Regierung macht Politik für Lobbys

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Ricarda Lang erwartet vom Koalitionsausschuss an diesem Mittwoch eine Einigung zur Stromsteuer. "Friedrich Merz und Lars Klingbeil haben ein Versprechen gegeben an die Bürgerinnen und Bürger, und das war bezahlbarer Strom, das war die Absenkung der Stromsteuer", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Berlin mit Blick auf Kanzler und SPD-Chef. "Wenn der Koalitionsausschuss morgen nicht handelt, wenn er nicht jetzt den Fehler des Wortbruchs rückgängig macht und diese Stromsteuer absenkt, dann wird das noch weiter Vertrauen in der Bevölkerung kosten."

Entlastungen nicht für alle geplant