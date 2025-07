Tesla: Ist der Lack jetzt ab? Kursziel 115 US-Dollar

In Schweden kollabierten die Fahrzeugzulassungen von Tesla im Juni förmlich. Dort wurden fast zwei Drittel (64,4 Prozent) weniger E-Flitzer zugelassen als im Jahr zuvor. Auch in Dänemark stürzten die Verkaufszahlen um 61,6 Prozent ab, wobei das aufgefrischte Model Y um 31,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 1.155 Einheiten zurückging. Auch hier scheint sich keine Wende abzuzeichnen, die die Marke wieder auf den Wachstumspfad führen könnte.

Die schlechten Nachrichten für E-Auto-Pionier Tesla reißen nicht ab. Während das Unternehmen in den USA und China noch eine gewisse Marktpräsenz aufrechterhalten kann, zeigen die neuesten Zahlen aus Europa, dass der Wettbewerb zunehmend an Boden gewinnt.

Zwar sind die skandinavischen Länder von der Marktgröße recht überschaubar, allerdings gelten sie traditionell auch als Vorreiter bei E-Mobilität. Ein Einbruch der Verkäufe dürfte Tesla also durchaus Sorgen bereiten.

Die Veröffentlichung dieser Verkaufszahlen fällt zusammen mit einer erneuten Auseinandersetzung zwischen Elon Musk und US-Präsident Donald Trump um das weitreichende Steuerkürzungs- und Ausgabengesetz.

An den Börsen setzt sich die Talfahrt der Tesla-Aktien weiter fort. Diese fielen am Dienstag um weitere 5 Prozent.

Auch die Analysten von JPMorgan steuerten mit einer pessimistischen Einschätzung ihren Teil zum Kursabschwung bei. Analyst Ryan Brinkman bekräftigt darin sein Kursziel von nur 115 US-Dollar – das niedrigste unter den großen Analysten – und senkte seine Erwartungen für die Zahlen zum zweiten Quartal.

Er geht davon aus, dass die schwache Nachfrage nach Tesla-Fahrzeugen, die bereits im ersten Quartal sichtbar war, auch im zweiten Quartal anhält. Besonders in Europa und China gebe es Anzeichen für eine anhaltende Schwäche, während das mögliche Auslaufen des US-Steuerguthabens von 7.500 US-Dollar für Elektrofahrzeuge zusätzliche Risiken birgt.

Am Mittwoch präsentiert Tesla seine mit Spannung erwarteten Auslieferungszahlen. Brinkman reduzierte seine Prognosen für die Auslieferungen und den Gewinn je Aktie. Er erwartet nun nur noch 360.000 Fahrzeuglieferungen im zweiten Quartal, was einem Rückgang von 19 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Auch die Gewinnerwartungen wurden gesenkt: Für das zweite Quartal wird ein Gewinn je Aktie von nur 0,42 US-Dollar erwartet, was unter den Markterwartungen von 0,45 US-Dollar liegt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,15 % und einem Kurs von 256,0EUR auf Tradegate (01. Juli 2025, 21:14 Uhr) gehandelt.





