Gemischte Börsen: DAX im Minus, Dow Jones im Aufwind – Top & Flop Werte

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die großen Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. In Deutschland verzeichnen die Indizes überwiegend Verluste. Der DAX steht aktuell bei 23.636,57 Punkten und verzeichnet ein Minus von 1,28%. Der MDAX fällt um 1,51% und notiert bei 30.114,13 Punkten. Auch der SDAX ist im Minus und verliert 0,93%, womit er bei 17.427,44 Punkten steht. Der TecDAX zeigt ebenfalls eine negative Tendenz und sinkt um 1,09% auf 3.840,92 Punkte. Im Gegensatz dazu zeigt der amerikanische Dow Jones eine positive Entwicklung. Er legt um 0,90% zu und erreicht 44.476,92 Punkte. Der S&P 500 hingegen verzeichnet einen leichten Rückgang von 0,27% und steht bei 6.186,10 Punkten. Diese gemischte Performance spiegelt die unterschiedlichen Marktbedingungen und Anlegerstimmungen wider, die derzeit die internationalen Börsen beeinflussen. Während die deutschen Indizes mit Verlusten kämpfen, zeigt der Dow Jones eine positive Dynamik, was auf spezifische Faktoren im US-Markt hindeuten könnte.Der S&P 500 bleibt hingegen leicht im Minus, was auf eine insgesamt zurückhaltende Stimmung bei den Anlegern schließen lässt.Zalando führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 4.29% an, gefolgt von adidas mit 4.17% und Bayer, das um 3.94% zulegte. Diese Unternehmen zeigen eine starke Performance im Vergleich zu den Flopwerten.Im Gegensatz dazu verzeichnet Siemens Energy den größten Rückgang im DAX mit -5.73%, gefolgt von Rheinmetall mit -4.34% und MTU Aero Engines, das um -4.24% fiel. Diese Werte stehen in starkem Kontrast zu den Topperformern.Im MDAX sticht Delivery Hero mit einem Anstieg von 4.31% hervor, während HelloFresh um 3.98% und TUI um 3.88% zulegten. Diese Werte zeigen eine positive Entwicklung im Vergleich zu den MDAX Flopwerten.Die RENK Group verzeichnet den größten Rückgang im MDAX mit -5.04%, gefolgt von HENSOLDT mit -5.44% und ThyssenKrupp, das um -6.31% fiel. Diese Flopwerte stehen im starken Gegensatz zu den Topwerten.LPKF Laser & Electronics führt die SDAX-Werte mit einem Anstieg von 5.56% an, gefolgt von STRATEC mit 3.82% und Springer Nature mit 3.64%. Diese Unternehmen zeigen eine bemerkenswerte Performance.Im SDAX hat Duerr den größten Rückgang mit -3.32%, gefolgt von Deutz mit -4.13% und SCHOTT Pharma, das um -4.75% fiel. Diese Flopwerte stehen im Kontrast zu den Topperformern.Im TecDAX verzeichnet United Internet einen Anstieg von 1.02%, gefolgt von Sartorius Vz. mit 0.97% und Elmos Semiconductor mit 0.78%. Diese Werte zeigen eine moderate, aber positive Entwicklung.Die Flopwerte im TecDAX werden von HENSOLDT mit -5.44% angeführt, gefolgt von IONOS Group mit -4.64% und SUESS MicroTec, das um -3.31% fiel. Diese Werte stehen im starken Gegensatz zu den Topwerten.Im Dow Jones führt Amgen mit einem Anstieg von 4.15%, gefolgt von Unitedhealth Group mit 4.03% und Nike (B) mit 4.01%. Diese Unternehmen zeigen eine starke Performance im Vergleich zu den Flopwerten. Microsoft verzeichnet den größten Rückgang im Dow Jones mit -0.83%, gefolgt von Walt Disney mit -0.85% und NVIDIA, das um -3.03% fiel. Diese Flopwerte stehen im Kontrast zu den Topperformern.Im S&P 500 sticht Las Vegas Sands mit einem Anstieg von 8.39% hervor, gefolgt von Wynn Resorts mit 8.10% und Builders Firstsource mit 7.95%. Diese Werte zeigen eine beeindruckende Performance.Die Flopwerte im S&P 500 werden von Palantir mit -4.49% angeführt, gefolgt von EQT mit -4.60% und Constellation Energy, das um -4.88% fiel. Diese Werte stehen im starken Gegensatz zu den Topwerten.