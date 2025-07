Ukraine benötigt bessere Luftabwehr von Drohnen und Raketen

ODESSA (dpa-AFX) - Bundesaußenminister Johann Wadephul hat sich bei einem Besuch in der ukrainischen Hafenstadt Odessa für die Lieferung von zusätzlichen Waffensystemen an die Ukraine starkgemacht. Damit sollen die anhaltenden russischen Angriffe mit Raketen und Drohnen abgewehrt werden. "Hier wird noch einmal deutlich, dass die entscheidende Bedrohung diejenige aus der Luft ist", sagte der CDU-Politiker nach einem Besuch des Hafens der Stadt am Schwarzen Meer. "Das heißt, wir müssen weiter darüber nachdenken, welche Luftverteidigungssysteme wir zur Verfügung stellen können."

Wadephul war aus Sicherheitsgründen nur mit einem kleinen Teil seiner Delegation in einem Autokonvoi gut fünf Stunden lang aus Kiew kommend in die Stadt am Schwarzen Meer gefahren. Bei seinem Solidaritätsbesuch in Odessa wurde er wie am Vortag in der Hauptstadt Kiew von seinem Kollegen Andrij Sybiha begleitet.