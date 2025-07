Aktien Wien Schluss ATX startet schwächer in den Juli Der Wiener Aktienmarkt ist am Dienstag schwächer in den Monat Juli gestartet. Zum Handelsende stand der ATX 0,84 Prozent tiefer bei 4.393,01 Punkten. Der ATX Prime gab um 0,87 Prozent auf 2.208,99 Zähler nach. Das europäische Umfeld schloss …