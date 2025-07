Stripe bringt neue Produkte nach Deutschland und zeigt Wachstumsmöglichkeiten durch Stablecoins und KI auf

Berlin (ots) - Inmitten gesamtwirtschaftlicher Stagnation setzt die

Online-Wirtschaft in Deutschland auf Innovation: Bei Stripe Tour

(https://tour.stripeevent.com/berlin) in Berlin zeigt der Finanzdienstleister

Stripe, wie Unternehmen mit KI-gestützter Finanztechnologie, Stablecoins und

neuen Finanzierungsmöglichkeiten ihr Geschäft zukunftssicher aufstellen können.



Neue Produkte und Partnerschaften in Deutschland





Bis Jahresende wird Stripe die neue europäische Echtzeit-Zahlungsoption Weroeinführen. Zudem starten eine neue "Pay by Bank"-Option, basierend auf OpenBanking, um Bankzahlungen für europäische Verbraucher und Unternehmenattraktiver und reibungsloser zu gestalten, sowie 25 weitere globaleZahlungsmethoden.Weitere neue Partnerschaften stärken Stripes Angebot für Unternehmen inDeutschland: Gemeinsam mit Allianz Trade (https://www.allianz-trade.de/presse/pressemitteilungen/allianz-trade-pay-x-stripe.html) launcht Stripe einenverbesserten Order-to-Cash-Prozess für B2B-Transaktionen, unter anderem mitautomatisierten Stripe Payment Links. Stripe ist darüber hinaus Launch-Partnerim kürzlich gestarteten Payment Hub des deutschen Enterprise-SoftwareanbietersCommercetools, der globale Marken wie Audi, Danone und Sephora unterstützt.Stripe bietet deutschen Unternehmen darüber hinaus auch neueFinanzierungsmöglichkeiten: Laut KfW Research klagt fast ein Drittel (32Prozent) der mittelständischen Unternehmen in Deutschland über ein restriktivesVerhalten ihrer Banken bei der Kreditvergabe. Stripe bringt daher den DienstStripe Capital nach Deutschland - für schnellere und flexiblereFinanzierungsmöglichkeiten direkt über Stripe.Stablecoins und KI als WachstumsmotorenBei Stripe Tour in Berlin lag der Fokus vor allem auf zwei großen, globalenTrends, die das Wachstum der Online-Wirtschaft extrem beschleunigen könnten:Stablecoins und KI.Stablecoins sind digitale Währungen , deren Wert an stabile Vermögenswerte wieden Dollar gekoppelt ist. Mit Stablecoins können Unternehmen internationaleVerkäufe wesentlich schneller, günstiger und ohne Währungsumrechnungsverlusteabwickeln. Mit Erfolg: Unternehmen auf Stripe, die Stablecoins akzeptieren,verkaufen in doppelt so viele Länder und verzeichnen im Durchschnitt dreimalhöhere Bestellwerte bei Stablecoin-Transaktionen.Noch in diesem Jahr werden deutsche Unternehmen ihr Guthaben bei Stripe inmehreren Währungen, auch in Stablecoins, halten, bewegen und auszahlen können;Umrechnungsgebühren entfallen dadurch. Darüber hinaus bringt Stripe gemeinsammit Visa und Bridge das erste globale Stablecoin-Kartenprogramm auf den Markt.