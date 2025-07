FHC Shanghai 2025 öffnet globales Tor zu Chinas Lebensmittelmarkt

SHANGHAI, 1. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Die 28. Ausgabe der FHC Shanghai Global Food Trade Show wird vom 12. bis 14. November 2025 in das Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) zurückkehren. Als Asiens führende Fachmesse für Lebensmittel und Getränke wird die FHC Shanghai von der Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co., Ltd. veranstaltet. Sie verbindet mehr als 3.000 Aussteller aus über 100 Ländern mit mehr als 180.000 professionellen Einkäufern und festigt damit ihre Rolle als wichtiges Tor für globale Marken, die in den 1,5 Billionen US-Dollar schweren chinesischen Lebensmittelmarkt eintreten möchten.

Auf einer Fläche von 200.000 Quadratmetern werden 15 Produktbereiche präsentiert, darunter Fleisch, Meeresfrüchte, Freizeit-Snacks und Getränke, Milchprodukte, Süßwaren und Schokolade, Catering-Lieferketten und Rohstoffe, Gewürze und Öle, Kaffee und Tee, Backwaren und leichte Mahlzeiten, Lebensmittelverarbeitung und Verpackung, Fertiggerichte und Großküchen, Konserven und Rohstoffe, Maschinen und Ausrüstung, Zutaten für Hot Pot und Zubehör sowie Homologie von Medizin und Lebensmitteln sowie Babynahrung. Die Veranstaltung im Jahr 2024 verzeichnete eine Rekordbeteiligung mit Pavillons aus über 50 Ländern und Regionen. Die FHC 2025 gibt nun die erste Welle internationaler Pavillons bekannt: Vertreter aus Italien, Japan, Spanien, der Türkei, Deutschland, Österreich, Australien, Großbritannien, Armenien, Thailand, Russland und weiteren Ländern. Es waren 171.828 Besucher anwesend, was den Einfluss der Branche unterstreicht.

Strategische Highlights für 2025:

Käufer-Engagement: Gezielte Ansprache von Importeuren (20,61 %), Händlern (22,94 %), E-Commerce-Plattformen und Gastgewerbeketten.

Globale Beteiligung: Verbesserte internationale Pavillons und ein Hosted Buyer Program für wichtige Märkte (USA, Italien, Großbritannien, ASEAN).

Wissenszentrum: Parallel stattfindende Foren zu den Themen Lebensmittel-E-Commerce, nachhaltige Gastronomie und Innovationen im Einzelhandel.

Wettbewerbe: Darunter Veranstaltungen rund um das Thema Kaffee, die von World Coffee Events unterstützt werden, kulinarische Wettbewerbe, die von der World Association of Chefs Societies zertifiziert sind, sowie weitere spezialisierte Veranstaltungskategorien.

Wir freuen uns darauf, Sie im November zu sehen!

