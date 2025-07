Verbundforschung zu klimaresistenten Lösungen für eine nachhaltige und gesunde Zukunft

GENF, 1. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat in Zusammenarbeit mit Städten und Forschungseinrichtungen aus China und Europa den „Runden Tisch zur proaktiven Gesundheit bei 1,5°C" in Genf, Schweiz, einberufen. Die Veranstaltung wurde gemeinsam vom WHO Collaborating Centre for Universal Health Coverage (Peking University China Center for Health Development Studies) und dem Ningyuan Institute of Climate and Sustainable Development ausgerichtet.

Zu den Teilnehmern gehörten Vertreter der WHO-Abteilung für Umwelt, Klimawandel und Gesundheit, des autonomen Kreises Baoting Li und Miao der Provinz Hainan, China, der Stadt Vichy, Frankreich, der School of Public Health der Universität Peking, des Westchinesischen Krankenhauses der Universität Sichuan sowie proaktive Gesundheitsexperten europäischer Institutionen aus den Bereichen Thermalismus, Lebensmittel und Normung. Gemeinsam erforschten sie integrierte Klima- und Gesundheitsmaßnahmen für eine nachhaltige Zukunft.