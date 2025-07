Almonty Industries - Aktie bricht ein - 01.07.2025

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Almonty Industries in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +93,88 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Almonty Industries Aktie damit um +42,14 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +71,89 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Almonty Industries +358,94 % gewonnen.

Almonty Industries Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +42,14 % 1 Monat +71,89 % 3 Monate +93,88 % 1 Jahr +585,92 %

Informationen zur Almonty Industries Aktie

Es gibt 289 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 762,15 Mio. wert.

In den Jahren 2019 bis 2021 erlebten Anleger bei BioNTech ein Paradebeispiel dafür, wie ein strategisch relevantes Produkt – damals der COVID-19-Impfstoff – durch staatlichen Druck, politische Unterstützung und hohe öffentliche Erwartungen zu einer wahren Kursrakete wurde. Die Aktie stieg in dieser Zeit von unter 12,00 EUR auf über 397,00 EUR. Wer früh investiert und Geduld bewiesen hatte, konnte eine Rendite von über 3.200 % erzielen. Entscheidender Treiber war nicht allein die technologische Innovation, sondern der staatliche Wille, die Bevölkerung mehrfach impfen zu lassen, was massive Umsätze für BioNTech sicherte. Heute bietet sich eine auffallend ähnliche Konstellation bei Almonty Industries (WKN: A1JSSD | ISIN: CA0203981034 | Ticker-Symbol: ALI) – nur geht es diesmal nicht um Impfstoffe, sondern um den strategischen Rohstoff Wolfram, der für Rüstung, Luft- und Raumfahrt, Elektronik und Maschinenbau unverzichtbar ist.

