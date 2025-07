Hedgefonds setzen massiv auf US-Bond-Crash

Doch genau hier liegt das Risiko: finanziert werden die Positionen über den Repo-Markt, also durch kurzfristige Kredite mit Staatsanleihen als Sicherheit. Und diese Absicherung kann mit extrem hohem Hebel und sehr geringen Eigenmitteln erfolgen. So wurden beispielsweise Treasury-Wetten im Umfang von über 550 Milliarden US-Dollar mit gerade einmal 10 Milliarden Eigenkapital unterlegt, wie aus Daten der Federal Reserve von Ende 2023 hervorgeht. Das entspricht einer Leverage von 55:1!

Die Bank of England warnte bereits im Oktober 2024 vor den systemischen Risiken dieses Aufbaus, nachdem Hedgefonds-Wetten gegen US-Staatsanleihen ein Rekordhoch von 1 Billion US-Dollar erreicht hatten. In einem Stressszenario, etwa bei Verlusten in anderen Marktsegmenten oder Störungen im Repo-Markt, könnten Hedgefonds gezwungen sein, US-Staatsanleihen in großem Stil zu verkaufen, mit potenziell katastrophalen Folgen für die globalen Finanzmärkte.

Auch die Europäische Zentralbank zeigt sich alarmiert. Sie verweist auf die enge Korrelation zwischen US- und Euro-Staatsanleihen sowie auf die Tatsache, dass viele der gleichen Marktteilnehmer in beiden Märkten aktiv sind. Ein Crash im US-Treasury-Markt könnte also direkte Auswirkungen auf europäische Finanzwerte und Refinanzierungskosten haben. Die EZB warnt: "Störungen im US-Repo-Markt könnten Akteure zwingen, Basis-Trades aufzulösen und Marktverwerfungen befeuern".

Doch warum wetten so viele auf fallende Anleihekurse? Trotz jüngster Signale für Zinssenkungen bleibt das Lager der "Zinsfalken" stark, insbesondere im Umfeld steigender Haushaltsrisiken. Auch Donald Trumps Steuerpläne nähren Inflations- und Zinsängste, da sie eine massive Erhöhung der US-Schulden mit sich bringen dürften. Die explodierenden Defizite der US-Regierung tragen zur Skepsis gegenüber Staatsanleihen bei, wie Thomas Altmann von QC Partners erklärt: "Die restriktive Haltung der Fed, Donald Trumps Big Beautiful Bill und die bereits extrem angespannte Haushaltslage spielen hier sicherlich eine Rolle",

Während große Institute wie JPMorgan öffentlich beschwichtigen und auf die weiterhin hohe globale Nachfrage nach US-Staatsanleihen verweisen, mehren sich die Stimmen, die auf die strukturellen Risiken hinweisen. Pictet Asset Management warnt, dass die USA spätestens in fünf Jahren einen kritischen Punkt erreichen könnten, wenn die Zinszahlungen auf die Schulden auf ein Volumen von mehr als 60 Prozent des Haushaltsdefizits steigen.

Ein vollständiger Kollaps scheint zwar nicht unmittelbar bevorzustehen, doch der Aufbau solcher Wetten hat schon früher überraschend Krisen ausgelöst, etwa beim "Quant Quake" 2007 oder beim Repo-Schock 2019. Sollte es erneut zu einem plötzlichen Liquiditätsengpass kommen, könnten die hochgehebelten Treasury-Wetten genau der Brandbeschleuniger sein, den die Märkte fürchten.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion