RBC stuft LUFTHANSA AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Analyst Ruairi Cullinane kürzte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine operativen Gewinnschätzungen (Ebit) für die Jahre 2025 und 2026 im Schnitt um 4 Prozent. Er begründete dies mit dem konjunkturellen Umfeld und geringeren Annahmen für den Durchschnittserlös der Fluggesellschaft./tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2025 / 12:23 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2025 / 12:23 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 7,278EUR auf Tradegate (01. Juli 2025, 19:18 Uhr) gehandelt.