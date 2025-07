Nächster Sieg von Donald Trump gegen Elon Musk: der US-Senat billigt dank der Stimme von Vizepräsident Vance die Big Beautiful Bill - nun muss noch das US-Abgeordnetenhaus zustimmen. Ist das eine Wendepunkt in der Demokratie-Geschichte der USA? Denn mit dieser Big Beautiful Bill kommt nicht nur eine weitere Schulden-Orgie, sondern vor allem auch bisher nie gesehene Vollmachen für US-Präsident Trump: so kann er etwa Wahlen verschieben oder sogar annullieren lassen! Elon Musk hat angekündigt, eine dritte Partei zu gründen, wenn die Big Beautiful Bill durch den Kongress geht - das nötige Kleingeld dafür hat er ja - aber das ist für ihn dennoch sehr riskant! In der Bevölkerung aber ist diese Bill unpopulär - sie kann daher ein negativer Wendepunkt für die US-Republikaner werden..

Das Video "Trump, Musk, Big Beautiful Bill: Der große Wendepunkt?" sehen Sie hier..