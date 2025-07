Börsen Update USA - 01.07. - Dow Jones stark +1,09 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 44.560,15 PKT und steigt um +1,09 %.

Top-Werte: Amgen +4,26 %, Merck & Co +3,73 %, Sherwin-Williams +3,54 %, Unitedhealth Group +3,52 %, Nike (B) +2,76 %

Flop-Werte: NVIDIA -2,00 %, Microsoft -0,77 %, IBM -0,67 %, Cisco Systems -0,50 %, Walt Disney -0,28 %

Der US Tech 100 steht bei 22.533,15 PKT und verliert bisher -0,62 %.

Top-Werte: Amgen +4,26 %, Biogen +4,01 %, Old Dominion Freight Line +3,86 %, GLOBALFOUNDRIES +3,85 %, ON Semiconductor +3,79 %

Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -6,35 %, Tesla -5,37 %, Palantir -5,01 %, Axon Enterprise -4,34 %, MercadoLibre -4,20 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.208,70 PKT und steigt um +0,10 %.

Top-Werte: Builders Firstsource +9,42 %, Las Vegas Sands +9,33 %, Wynn Resorts +8,56 %, MGM Resorts +7,70 %, Packaging of America +7,60 %

Flop-Werte: Williams Companies -5,74 %, Tesla -5,37 %, GE Vernova -5,18 %, Palantir -5,01 %, Expand Energy Corporation -4,51 %