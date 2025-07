Zollbedingte Sonderkonjunktur für US-Automarkt hält nur kurz an

DETROIT (dpa-AFX) - Die drohenden hohen Zölle auf Autos und Teile haben den Neuwagenverkäufen in den USA nur einen kurzen Schub beschert. Der US-Autobauer General Motors lieferte im zweiten Quartal zwar über sieben Prozent mehr Autos aus als im Jahr zuvor. Doch nach überraschend starken Zahlen im April und Mai schwächte sich die Entwicklung im Juni wieder ab. Ford verzeichnete im Quartal dank einer Rabattaktion sogar ein Absatzplus von 14 Prozent - doch das galt nicht mehr für Juni.

Auch der japanische Autobauer Toyota kam im abgelaufenen Quartal in den Vereinigten Staaten auf ein Plus von sieben Prozent - doch im Juni stagnierte der Absatz. "Von Ende März bis Anfang Mai hatten wir eine Menge Vorzieheffekte - ich glaube, die ganze Branche", sagte der Leiter von Toyotas US-Markenvertrieb, David Christ, vor Journalisten. Seitdem sei das Verkaufstempo zu dem zurückgekehrt, was er als normal bezeichnen würde.