Piramal Pharma Solutions setzt ersten Spatenstich für Erweiterungsplan in Höhe von 90 Millionen USD

Piramal Pharma Solutions investiert 90 Millionen USD in die Erweiterung von zwei seiner US-Anlagen, um die Produktionskapazitäten im kommerziellen Maßstab zu erweitern und die Kapazität und Effizienz jedes Standorts erheblich zu steigern.

Beide Anlagen, die derzeit erweitert werden, sind wesentliche Bestandteile des integrierten Angebots von Piramal Pharma im Bereich Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC), ADCelerate. Sie spiegeln das Engagement des Unternehmens wider, innovative Lösungen anzubieten, die den Bedürfnissen der Patienten entsprechen.

Piramal Pharma feierte am 25. Juni 2025 den ersten Spatenstich der Erweiterung seiner Entwicklungs- und Produktionsanlage für sterile Injektionsmittel.

MUMBAI, Indien, 1. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions, ein weltweit führendes Unternehmen für Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO) und Teil von Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), kündigte vor kurzem einen Investitionsplan in Höhe von 90 Mio. USD zur Erweiterung von zwei seiner Anlagen in den USA an, die für sein integriertes Angebot von entscheidender Bedeutung sind. Diese ehrgeizige Investition unterstreicht das Engagement des Unternehmens für die Branchenführerschaft durch kontinuierliches Wachstum und Innovation. Die beiden Standorte, die erweitert werden, sind:

Riverview, Michigan : Der Standort Riverview bietet umfassende Dienstleistungen für die Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln, einschließlich spezieller Lösungen für hochwirksame Wirkstoffe (HPAPIs). Diese Anlage ist ein wesentliches Element von ADCelerate, denn sie liefert die für die Sicherheit, Stabilität und Wirksamkeit von ADC-Therapien unerlässlichen Nutzlast-Linker. Mit der Erweiterung kommt eine kommerzielle Anlage hinzu, die speziell für die Entwicklung und Herstellung von Nutzlast-Linkern konzipiert ist und bis Ende 2025 in Betrieb genommen werden soll. Lexington, Kentucky: Der Standort Lexington ist die spezielle Abfüll- und Fertigungsanlage von Piramal Pharma, die sich auf sterile Compoundierung, Flüssigkeitsabfüllung und Lyophilisierung für sterile injizierbare Arzneimittel spezialisiert hat. Als wichtiger Bestandteil der Integration von Piramal Pharma bietet der Standort Füll- und Veredelungsdienstleistungen für alle integrierten Programme, einschließlich ADCelerate-Projekte. Durch die Erweiterung werden die Produktionskapazitäten für sterile Injektionspräparate um 24.000 m² zusätzliche Produktionsfläche, ein neues Labor und hochmoderne Maschinen erweitert, darunter eine neue Abfüllanlage, zwei Lyophilisatoren in kommerzieller Größe, eine spezielle Verschließmaschine und eine externe Fläschchenwaschanlage. Die Erweiterung soll bis Ende 2027 abgeschlossen sein.

Piramal Pharma hat vor kurzem den ersten Spatenstich für den Erweiterungsplan seiner Anlage in Lexington, Kentucky, gesetzt. Um diesen wichtigen Meilenstein und das damit verbundene zukünftige Wachstum des Unternehmens zu feiern, veranstaltete Piramal Pharma am 25. Juni 2025 eine feierliche Grundsteinlegung in der Anlage.