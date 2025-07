RBC stuft Stellantis auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Analyst Tom Narayan beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit einem Szenario, in dem die US-Autozölle von 25 auf 10 Prozent gekürzt werden. In diesem Fall wirke es so, als ob General Motors und Mercedes-Benz unter den globalen Autobauern am meisten profitieren würden. Investoren seien zunehmend davon überzeugt, dass am 9. Juli eine Lösung gefunden wird - möglicherweise mit der Europäischen Union. Einige gingen dann im September von Deals mit anderen Ländern wie etwa Mexiko oder Südkorea aus./tih/stwVeröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2025 / 12:12 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2025 / 12:12 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,75 % und einem Kurs von 8,668EUR auf Tradegate (01. Juli 2025, 20:25 Uhr) gehandelt.