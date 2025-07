KAPSARC führt eine neue Corporate Identity ein und unterstreicht damit seine Beratungskompetenz im Bereich Energie und Nachhaltigkeit

RIYADH, Saudi-Arabien, 1. Juli 2025 /PRNewswire/ -- KAPSARC hat seine erste Markenauffrischung seit dem offiziellen Start im Jahr 2016 vorgestellt und damit einen wichtigen Meilenstein im strategischen Wachstum des Zentrums als beratender Think Tank gesetzt, der sich für die Förderung des saudi-arabischen Energiesektors einsetzt und die globale Politik durch faktenbasierte Beratung und angewandte Forschung informiert.

Smaragdgrün steht für Weisheit, Weitsicht und Nachhaltigkeit und unterstreicht das Engagement von KAPSARC für strenge Daten und aufschlussreiche Analysen. Es symbolisiert auch Wohlstand und Wachstum und unterstreicht das Engagement des Zentrums für nachhaltige Entwicklung und Umweltverantwortung. Außerdem spiegelt die Farbe die kulturelle Identität Saudi-Arabiens und seine ehrgeizigen Nachhaltigkeitsinitiativen wider, die auf Spitzenleistungen und gesellschaftliches Wohlergehen abzielen.

Graphitgrau, inspiriert von der griechischen Wurzel graphein, was „schreiben" bedeutet, unterstreicht Klarheit und effektive Kommunikation in der Politikberatung. Darüber hinaus unterstreicht die entscheidende Rolle von Graphit in der Energiespeichertechnologie den Schwerpunkt von KAPSARC auf der Unterstützung der globalen Energiewende und der Bemühungen um Nachhaltigkeit.

KAPSARC ist ein beratender Think Tank, der sich der Förderung des Wissens über Energie-, Umwelt- und regionale Wirtschaftsfragen widmet. Als akkreditierter Beobachter des United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) und des United Nations Environment Program (UNEP) trägt KAPSARC aktiv zum globalen Klima- und Umweltdialog bei. Ihre Aufgabe ist es, den saudi-arabischen Energiesektor voranzubringen und die globale Politik durch faktenbasierte Beratung und angewandte Forschung zu informieren.

Weitere Informationen über die Aktivitäten von KAPSARC finden Sie unter: www.kapsarc.org.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2722288/KAPSARC_Logo.jpg

Video: https://mma.prnewswire.com/media/2722824/KAPSARC.mp4

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/kapsarc-fuhrt-eine-neue-corporate-identity-ein-und-unterstreicht-damit-seine-beratungskompetenz-im-bereich-energie-und-nachhaltigkeit-302496051.html