LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - Aktie legt am 01.07.2025 stark zu

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -22,16 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie damit um -1,44 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,95 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton auf -29,27 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,28 % geändert.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,44 % 1 Monat -6,95 % 3 Monate -22,16 % 1 Jahr -37,65 %

Informationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

Es gibt 500 Mio. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktien. Damit ist das Unternehmen 236,64 Mrd.EUR wert.

Europas Börsen haben am Dienstag wegen Zollunsicherheit an die Schwäche vom Vortag angeknüpft. Nachdem sich der EuroStoxx von seinem Juni-Tief bis zum Vortagshoch um fast drei Prozent erholt hatte, sind laut Experten neuerdings Gewinnmitnahmen …

Paris, July 1st, 2025 The disclosure of share transactions carried out from June 23rd to June 27th, 2025, was sent to the AMF on July 1st, 2025. As required by current law, this document is publically available and can be consulted on the Company’s …

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie jetzt kaufen?

Ob die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.