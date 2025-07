WELTAUSSTELLUNG IN JAPAN Können Sie sich vorstellen, mit dem Auto nach Japan zu fahren? BRATISLAVA, Slowakei, 1. Juli 2025 /PRNewswire/ - Sieben Fahrzeuge mit einer tschechoslowakischen Besatzung starteten in Prag mit dem Ziel der Weltausstellung in der japanischen Stadt Osaka. Die „ROBOT Prague – Osaka Expedition" wurde von der …