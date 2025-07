JEFFERIES stuft AMAZON COM INC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Amazon nach einer Verbraucherumfrage von 250 auf 255 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ausgaben der Amazon-Shopper entwickelten sich robust, schrieb Brent Thill in einer am Dienstag vorliegenden Studie. 62 Prozent der Befragten hätten zumindest gleich viel oder sogar mehr als in den vergangenen drei Monaten ausgegeben. Die überlegene Positionierung des Online-Händlers werde daran deutlich./rob/tih/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2025 / 15:27 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2025 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 220,3USD auf Nasdaq (01. Juli 2025, 23:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 255

Kursziel alt: 250

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A