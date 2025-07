JPMORGAN stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas angesichts der Billigung von Donald Trumps Steuer- und Ausgabengesetz im US-Senat auf "Neutral" belassen. Der wichtigste Vorteil für die Erneuerbare-Energien-Branche sei eine Ausnahme von der sogenannten Inbetriebnahmefrist bis Ende 2027, schrieb Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Projekte, die Mitte 2030 angeschlossen werden, könnten noch volle Subventionen erhalten. Dies sei vor allem positiv für den Anlagenbauer Vestas, aber auch für Siemens Energy wegen zusätzlicher Netzinvestitionen./tih/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2025 / 20:41 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2025 / 20:41 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 12,86EUR auf Lang & Schwarz (01. Juli 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m